Gazzetta - Obiettivo Botman, il Milan le tenterà tutte: il dialogo con il Lille entrerà nel vivo nei prossimi giorni

Tutto (o quasi) su Botman. Non ci sono dubbi: l’olandese è la prima scelta del Milan per la difesa. Perché ha il physique du rôle giusto e risponde all’identikit del centrale moderno cercato dal club rossonero. Insomma, è il talento da prendere a ogni costo. Ed è quello che proveranno a fare Maldini e Massara nelle prossime settimane.

Buoni rapporti

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il piano del Milan è chiarissimo: tentarle tutte per assicurarsi Botman. Le alternative ci sono, ma sono, appunto, alternative, ovvero strade che i dirigenti di via Aldo Rossi percorreranno solo se non dovessero esserci aperture da parte del Lille. A tal proposito, stando sempre a quanto riferito dalla rosea, il dialogo con la società francese entrerà nel vivo nei prossimi giorni, con Maldini che punta sui buoni rapporti esistenti con la controparte.

Formula e prezzo

Il Milan si è mosso in anticipo rispetto alle altre squadre interessate a Botman, e questo (almeno questo!) rappresenta un vantaggio. Il problema, però, è convincere il Lille a lasciar partire il ragazzo in prestito oneroso con diritto di riscatto, ovviamente non alla cifra (30 milioni di euro) prospettata dai francesi. Secondo la Gazzetta, la valutazione può abbassarsi strada facendo, ed è proprio su questo dettaglio, oltre che sulla formula del trasferimento, che si baserà il lavoro degli uomini di mercato del Milan.