Gazzetta - Ottimismo Ibrahimovic: sta meglio e punta a essere in campo per la ripresa del Milan in A

"Il processo di guarigione procede bene, senza complicanze". Lo ha comunicato il Milan nei giorni scorsi dopo gli accertamenti a cui si è sottoposto Ibrahimovic. Lo svedese sta meglio, molto meglio, e freme dalla voglia di tornare in campo. Magari prima del tempo stabilito. Perché Zlatan è fatto così, gli piace stupire e, soprattutto, vincere, che sia contro un avversario o un infortunio.

OTTIMISMO - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella testa di Ibra si sta facendo strada un pensiero stupendo: tornare a disposizione di Pioli già per la ripresa del campionato. Come detto, il polpaccio dell’attaccante sta meglio: tra qualche giorno ripeterà i controlli, ma la sensazioni sono più che positive. Tanto che lo stesso giocatore avrebbe confidato ad amici e conoscenti di avere grande fiducia per il rientro in campo. Che potrebbe avvenire prima del previsto.

LE DATE - Se tutto continuerà a filare liscio, Ibrahimovic vorrebbe provare ad anticipare i tempi. La logica suggerirebbe una ripresa graduale degli allenamenti a partire da metà giugno in modo da essere pronto per le sfide contro Lazio e Juve (tra il 4 e il 7 luglio), ma Zlatan punta a tornare a disposizione già per la "prima" di campionato a Lecce (il 22 giugno) o per la gara del 28 a San Siro con la Roma. La cautela resta d’obbligo, ma da Milanello arrivano altri segnali incoraggianti.