Gazzetta - Pessina tra Milan, Atalanta e Verona: la sua priorità sono i rossoneri

Il cartellino di Matteo Pessina è dell'Atalanta, che in questa stagione lo ha prestato al Verona dove ha fornito prestazioni di ottimo livello, tanto da attirare l'attenzione anche del Milan, club in cui è cresciuto e che tre anni fa, al momento della cessione a titolo definitivo ai bergamaschi, si è riservato un diritto del 50% della futura rivendita. In pratica, se i rossoneri lo volessero ricomprare, lo pagherebbero la metà della sua valutazione attuale. Ma qual è il suo prezzo?

VALUTAZIONE - Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che spiega che questo è il punto delicato di tutta la vicenda: l'Atalanta lo valuta 20 milioni di euro, mentre in via Aldo Rossi 12 milioni (il Milan intende quindi spendere solo 6 milioni). La differenza tra le due valutazioni è importante e quindi non sarà affatto facile trovare un accordo anche se se c'è ancora tempo per arrivare ad un'intesa.

PRIORITÀ MILAN - Molto importante sarà ovviamente la volontà del giocatore: nella sua testa, la priorità è proprio il Milan, dove potrebbe trovare spazio come alternativa a Calhanoglu. Anche l'Atalanta lo riprenderebbe volentieri, ma l'ultima parola spetterà a Gasperini che sta valutando anche altre profili. Attenzione, infine, all'opzione Verona: il tecnico Juric è infatti in pressing sul giovane trequartista per convincerlo a restare ancora in prestito all'Hellas e continuare così il suo processo di maturazione in un ambiente che conosce già molto bene e dove ha la certezza di avere un posto da titolare.