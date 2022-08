Gazzetta - Pioli mette nel mirino Capello: obiettivo bis e seconda stella

MilanNews.it

Provarci è quasi d’obbligo, ma la storia insegna che solo Capello ce l'ha fatta: il bis è uno degli obiettivi che Mister Pioli vuole portare a termine. Rivincere, oltre ad un'impresa, sarebbe anche la conferma di quanto fatto di buono in queste quattro stagioni da allenatore sulla panchina del Milan: una media punti altissima, ritorno in Champions League dopo 8 anni e una squadra composta da stelle, giovani e di esperienza, e una qualità sopra la media.

Quante alternative

Stefano Pioli sicuramente non potrà lamentarsi della coperta corta: la bettieria dei trequartisti è aumentato con le conferme di Messias, acquistato dal Crotone, il ritorno dal prestito al Bordeaux di Adlì e l'acquisto di Charles De Ketelaere. Una spesa sicuramente alta, ma in linea con la crescita sia del club, sia del giocatore. In attacco è arrivato Origi, c'è un Rebic rivitalizzato e un Giroud sempre in grande forma.

Le armi a disposizione

Pioli continua a stupire. Dopo lo Scudetto vinto con idee di calcio innovative, l'allenatore rossonero è pronto ad utilizzare tutte le sue armi a disposizione per fare il bis, come analizzato dalla Gazzetta dello Sport: dai terzini in mezzo al campo e i mediani a ridosso dell'area avversaria, una difesa alta che può trasformarmi in una a linea a tre molto veloce.