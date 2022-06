Gazzetta - Prima Renato Sanches (e Origi), poi l'assalto a Scamacca. Trequarti: obiettivo aumentare la fantasia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due incontri tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale, uno a Casa Milan e uno più "segreto", il numero uno di RedBird ha descritto "fantastico" il tempo passato con il dirigente rossonero. Però il mercato entra nel vivo e dalle parole bisogna passare ai fatti: Maldini e Massara sono in scadenza e tra 18 giorni possono liberarsi dal Milan. Prima arrivano le firme della coppia che ha portato lo scudetto nella Milano rossonera dopo 11 anni, prima arrivano le firme dei nuovi acquisti come Origi e Renato Sanches.

Origi non esclude Scamacca. E Renato...

Come detto, il primo acquisto sarà proprio Origi. Ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, se le condizioni lo permettono potrebbe non essere l'unico colpo in attacco: Scamacca, tra età e caratteristiche, può garantire i gol del futuro. A centrocampo, invece, il vuoto lasciato da Franck Kessie verrà occupato da Renato Sanches: i rossoneri verseranno una cifra tra i 10 e 15 milioni per il portoghese, la metà rispetto alla richiesta iniziale del Lille, e verrà dimezzata anche la pretesa iniziale di sei milioni.

Fantasia sulla trequarti

La rosea sottolinea anche come il Milan voglia aumentare la qualità sulla trequarti: Brahim Diaz rimarrà al Milan, mentre per Zaniolo restano numerosi ostacoli. Piace anche Charles De Ketelaere, costa 40 milioni ma sarebbe un investimento sicuro viste le sua qualità tecniche. Per ultimo, c'è anche Noa Lang: il giocatore spinge per venire a Milano, mentre il club vuole trovare la quadra con il Brugge.