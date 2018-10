Gazzetta - Prodezze e papere, Gigio sull’altalena: i tifosi lo accusano, Gattuso e il club lo difendono

Stavolta l’ha combinata grossa. Perché il derby è una gara diversa, speciale, da non sbagliare. È vero, Donnarumma è in buona compagnia - il curriculum di tanti campioni, da Buffon a Neuer e non solo, è pieno di errori e papere - e crocifiggerlo all’indomani di un flop è ingeneroso, ma chiudere gli occhi sui momenti di défaillance di Gigio, osserva La Gazzetta dello Sport, sarebbe altrettanto scorretto.

VECCHI FANTASMI - In certi fondamentali (come le uscite) gli scivoloni di Donnarumma sono ricorrenti. E allora il problema c’è, inutile nasconderlo. Ok, quando si parla di Gigio sembra impossibile trovare un equilibrio tra gli eccessivi elogi e le critiche, ma questo è un altro discorso. Tornando al derby, i tifosi del Milan l’hanno presa male, scatenando la loro ira sui social. È bastato un attimo per far riaffiorare questioni che sembravano sepolte, come la telenovela del 2017 sulla permanenza in rossonero. L’ultima estate, trascorsa all’insegna di un’insolita normalità, avrebbe dovuto aiutarlo - sottolinea la rosea - invece, il tranquillo lavoro a Milanello e la fiducia di Gattuso non sono bastati per scacciare i fantasmi.

CRITICA - Il Milan, ovviamente, si è subito schierato dalla parte di Donnarumma. Ieri dal Milan è filtrato il massimo sostegno di società e tecnico nei suoi confronti. Gigio, dunque, dopo aver lasciato a Pepe Reina la porta col Betis in Europa League, riprenderà il suo posto tra i pali nella sfida di campionato contro la Sampdoria. Gigio dovrà ora smentire - con i fatti - una delle critiche più frequenti che gli vengono mosse: quella di non essere migliorato rispetto al grande salto del 2015.