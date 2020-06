Gazzetta - Rangnick-Moncada, contatti costanti: ma la fase operativa scatterà ad agosto

Da lunedì, il Milan proverà a centrare l’obiettivo Europa League, l’ultimo rimasto in questa deludente stagione. I vertici societari sono con Pioli e la squadra: ieri Gazidis lo ha ribadito all’allenatore, il quale, nei prossimi due mesi, dovrà lavorare senza badare alle voci che lo riguardano da vicino. Il destino dell’attuale tecnico rossonero è segnato a prescindere dal piazzamento finale, ma questo è un altro discorso.

INTESA RAGGIUNTA - Gazidis ha provato a rasserenare l’ambiente, confermando la sua stima nei confronti del mister, ma sa benissimo che il futuro si chiama Rangnick. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’intesa con il manager tedesco è stata raggiunta ormai da tempo: già da mesi si parla di un accordo triennale (con un budget per il mercato da 75 milioni di euro più la metà degli introiti delle cessioni), ma non è ancora giunto il momento dell’ufficialità. Perché il Milan, come detto, non vuole disturbare l’operato di Pioli.

ANCORA UN MESE - Rangnick, dunque, non è ancora stato autorizzato a entrare nella “fase operativa”. Ha dato il suo ok all’arrivo di Kalulu ed è in continuo contatto con Geoffrey Moncada, ma non può andare oltre. Il professore è entrato in sintonia con gli specialisti dello scouting del Milan, ma deve ancora attendere prima di prendere in mano le redini dell’area sportiva. Lo farà quando avrà scelto anche il suo staff. Servirà almeno un altro mese per uscire allo scoperto. Nel frattempo il club spera di approdare in Europa.