Gazzetta - Rebus attaccante: Morata costa troppo. Rispunta Taremi ma è extracomunitario

Dopo aver chiuso Pulisic e aver dato un'accelerata importante all'affare Reijnders, ora il Milan può iniziare a concentrare tutti i propri sforzi per la ricerca di un nuovo attaccante. Olivier Giroud va benissimo e si è dimostrato ancora all'altezza dei massimi livelli: quello che non va bene è l'usura di un calciatore che quest'anno compirà 38 anni. Il francese merita un'alternativa che gli faccia tirare il fiato e che possa sostituirlo quando saluterà Milanello in futuro.

Morata costa

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, non arrivano buone notizie dal fronte Alvaro Morata. Lo spagnolo è uno dei nomi principali sul taccuino del pool di mercato rossonero ma la notizia che, per poco, non si potrà beneficiare del Decreto Crescita costringe il Milan a rivedere i suoi piani economici. Il giocatore aveva dato anche la disponibilità a scendere a 5 milioni di ingaggio ma senza il Decreto il costo complessivo sarebbe comunque di 10 milioni, ritenuti troppi per un attaccante di 31 anni. A mettersi in mezzo anche l'Atletico Madrid che, se proprio si ritrovasse costretto a vendere il suo attaccante, vorrebbe farlo a chi ha intenzione di pagare la clausola di 20 milioni, ovvero gli Arabi. Il Milan spinge per abbassare le richieste e il giocatore preferisce di gran lunga un ritorno in Italia piuttosto che l'avventura nel calcio saudita.

Taremi extra

Quello di Alvaro Morata, però, non è l'unico nome sulla lista di Furlani e Moncada. Rispunta quello di Mehdi Taremi, attaccante coetaneo dello spagnolo, in forza al Porto da diverse stagioni. Punta esperta che può garantire 20/25 gol a stagione: quest'anno si è superato e ne ha messi a segno 31 in 51 partite, di cui 7 in Champions League. Dal Portogallo il suo profilo viene valutato 20 milioni di euro. Ma c'è un ostacolo o meglio, una condizione che il Milan deve tenere in considerazione. Essendo iraniano, Taremi rientra nell'alveo dei giocatori extracomunitari: se il Milan lo ingaggiasse andrebbe a occupare l'ultimo slot, dicendo di fatto addio all'obiettivo Chukwueze anche lui extra in virtù del passaporto nigeriano. Se così dovesse accadere il Milan farebbe un tentativo sulla destra per Gustav Isaksen, 22enne danese del Midtjylland. Sullo sfondo il nome di Gianluca Scamacca: preferisce la Roma, i rossoneri hanno offerto al West Ham come contropartita Divock Origi ma il belga non ha intenzione di muoversi.