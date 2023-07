Gazzetta - Reijnders dice no al Barça: vuole solo il Milan. Si tratta con l'AZ

MilanNews.it

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newscastle, Stefano Pioli ha ribadito alla dirigenza rossonera che la priorità è rinforzare prima di tutto il centrocampo. E il primo innesto ideale per il tecnico milanista è Tijjani Reijnders, centrocampista dell’Az Alkmaar che sta spingendo per vestire la maglia del Milan, tanto da aver rifiutato nelle ultime ore l'offerta di un top club europeo.

NO AL BARCELLONA - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, a bussare alla porta del giocatore olandese è stato nientemeno che il Barcellona, ma lui ha fatto sapere di non voler trasferirsi in Spagna perchè nella sua testa c'è una sola squadra nel suo futuro, vale a dire il Milan. Reijnders vuole solo i rossoneri, con cui ha già un accordo di massima su stipendio e durata del contratto: per lui è pronto un quinquennale da circa 1,7 milioni di euro a stagione. Per la fumata bianca, manca però ancora l'intesa tra le due società, che stanno continuano a trattare per chiudere il prima possibile questo affare.

SI TRATTA - L'ultima proposta rossonera è stata di 16 milioni di euro più bonus, mentre gli olandesi, che partivano da una valutazione di 25 milioni, ne vogliono almeno 20. La distanza dunque non è tanta, limando un po' i bonus e magari inserendo una percentuale sulla futura rivendita a favore dell'AZ potrebbe essere la soluzione giusta per arrivare ad un accordo definitivo. Pioli spera di averlo a Milanello già lunedì per il raduno, non sarà facile, ma in via Aldo Rossi ci proveranno.