Gazzetta - Rinnovo e crisi di risultati: Leao nel derby deve emergere come all'andata

Il derby di domenica sera dovrà essere per il Milan lo spartiacque di una stagione che sta andando alla deriva: posto all'inizio di febbraio può dare una spinta importante anche in vista della Champions League in cui i rossoneri saranno impegnati nelle prossime settimane. Per farlo servirà il miglior Rafael Leao, che dovrà essere leader sul campo una volta per tutte come ha già dimostrato di saper essere.

Rinnovo

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Leao è ancora al centro delle chiacchiere sul rinnovo di contratto che, finchè non arriverà (se e quando succederà) rimarrà comunque presente nei retropensieri del portoghese. Il 17, a onor del vero, sta vivendo un momento nero come il resto della squadra che non è vincolata da trattative contrattuali da prima pagina, dunque è difficile dare la colpa delle sue prestazioni alle trattative. Certo è che un accordo lascerebbe l'ambiente sicuramente più sereno che oggi tra clausola, agenti e soprattutto la multa allo Sporting rischia di avere più di una velatura. Nel derby di domenica la sfida suggestiva, sotto questo profilo, sarà con Milan Skriniar che invece ha già deciso di vestire la maglia del Psg l'anno prossimo e vivrà questi ultimi mesi nerazzurri da separato in casa.

Leader

Sia che il rinnovo distragga Leao si che non lo faccia, il portoghese ha solo un compito per domenica sera: caricarsi la squadra sulle spalle. Per diverso tempo Rafa è stato criticato per non essere decisivo nei momenti che contano ma nella stagione scorsa, e non solo, ha dimostrato di essere cresciuto. Nel derby di andata giocato a settembre, Leao ha disputato una delle sue migliori partite da quando veste rossonero: due gol e un assist che hanno ribaltato un'Inter che all'epoca era in confusione. Ora i ruoli sembrano essersi capovolti con i Campioni di Italia che arrivano nel bel mezzo di una crisi: qui si misurerà un'altra volta la crescita di Leao che dovrà prendere per mano la sua squadra e l'attacco rossonero per creare solchi sulla fascia sinistra come riuscì a fare qualche mese fa. Per Rafa è il momento di tornare a essere decisivo.