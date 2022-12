Gazzetta - Rinnovo Leao: Milan fermo a 6-6,5 milioni, ma Rafa vuole restare. Gennaio mese decisivo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rinnovo sì o rinnovo no? Da tempo ormai Rafael Leao è al centro di questa telenovela infinita, ma forse mai come oggi il portoghese sta pensando seriamente di firmare il prolungamento con il Milan. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che non si tratterà del maxi quinquennale di cui si è parlato negli ultimi giorni, ma di un rinnovo da 6-6,5 milioni a stagione in grado di aiutare lui e il club.

VOGLIA DI RINNOVO - Il giocatore, che attualmente guadagna 1,5 milioni, sa bene che i rossoneri non possono mettere sul piatto cifre monstre, tanto che al momento l'offerta milanista è appunto ferma a 6-6,5 milioni all'anno. L'ultima parola, a questo punto, spetta a Leao, il quale sta pensando di firmare sia perchè comunque il Diavolo è disposto a quadruplicare il suo stipendio, sia perchè a Milanello si trova molto bene ed è riconoscente al Milan.

MESE DELLA VERITÀ - Gennaio potrebbe essere il mese della verità, quello in cui i dirigenti di via Aldo Rossi faranno un nuovo tentativo per arrivare finalmente ad un accordo dopo una trattativa infinita. Gli ostacoli non mancano: dal famoso contenzioso con lo Sporting Lisbona fino alle differenti vedute tra il suo agente storico Mendes e l'avvocato Ted Dimvula. La partita resta complessa, ma mai come ora tutti stanno pensando di arrivare al rinnovo.