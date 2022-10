Gazzetta - Rinnovo Leao, presto nuovi incontri tra le parti: vicenda complessa, ma c'è fiducia di arrivare ad un accordo

MilanNews.it

Quello di ieri tra i dirigenti del Milan e l'avvocato di Rafael Leao, Ted Dimvula, non sarà l'ultimo incontro per il rinnovo dell'attaccante portoghese, anzi è stato il primo di una serie di vertici che andranno in scena nelle prossime settimane. L'obiettivo è sempre lo stesso: cercare di arrivare ad un accordo per il rinnovo del numero 17 rossonero, il cui attuale contratto scade nel 2024.

VICENDA COMPLESSA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la trattativa andrà avanti ad oltranza perchè si tratta di una vicenda piuttosto complessa a causa dei tanti attori sulla scena: oltre all'avvocato francese, ci sono infatti anche il papà di Leao, il suo agente Jorge Mendes, oltre ovviamente allo Sporting Lisbona e al suo ben noto risarcimento da quasi 20 milioni di euro. Servirà un sforzo importante da parte del Milan che vuole blindare il gioiellino, tanto da essere disposto a presentare a Rafa un'offerta eccezionale, mai fatta prima per nessun altro rossonero in rosa.

NUOVI INCONTRI - L'incontro di ieri non è stato risolutivo, ne serviranno altri, ma intorno a questa vicenda si respira ancora una certa fiducia che alla fine si arriverà ad un'intesa. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe risolvere definitivamente la questione del rinnovo di Leao prima della sosta per il Mondiale, puntando forte anche sulla volontà del giocatore che sta bene a Milano ed è felice a Milanello. Ma ci sono tante persone da mettere d'accordo e quindi servirà un po' di tempo e soprattutto parecchia pazienza.