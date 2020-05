Gazzetta - Ripartenza a ritmi serrati, Pioli studia il turnover: da Paquetà a Leao, l’altro Milan fiuta l’occasione

La Serie A ripartirà. Resta da capire quando, ma ripartirà. E le squadre saranno chiamate a un vero e proprio tour de force, con gare ogni tre giorni, ritmi serrati e zero possibilità di rifiatare. Per tutti, l’unica "arma" a disposizione sarà il turnover. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’altro Milan, quello che ha passato più tempo in panchina che in campo, fiuta l’occasione del rilancio. Da Leao a Paquetà, sono tanti i giocatori rossoneri che proveranno a sfruttare la situazione.

ATTACCO - Pioli si aspetta un cambio di passo dal giovane portoghese, che fin qui ha faticato parecchio. Nei prossimi mesi Rafael potrà trovare spazio al centro dell’attacco, anche se l’alternanza con Rebic (a sinistra) resta la prima opzione. Sulla trequarti sarà compito di Paquetà e Bonaventura offrire gol e assist. Finiti ai margini dopo essere stati intoccabili con Gattuso, i due, al termine della stagione, potrebbero salutare per motivi diverse: Jack è in scadenza di contratto, mentre il brasiliano è finito sulla lista dei partenti per ragioni di (scarso) rendimento.

RETROGUARDIA E MEDIANA - In difesa, per la precisione sul binario di destra, Conti e Calabria continueranno ad alternarsi, con l’ex atalantino che parte leggermente avanti nelle gerarchie. Al centro, invece, Kjaer, Musacchio, Gabbia e Duarte si giocheranno di volta in volta un posto al fianco del capitano Alessio Romagnoli. Anche Biglia potrà tornare utile a centrocampo, così come serviranno gli inserimenti di Krunic e Saelemaekers.