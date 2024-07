Gazzetta - Staffetta Pavlovic-Thiaw in difesa. Emerson è diventato una necessità

Il Milan, dopo aver concluso solo un'operazione in entrata con l'arrivo di Alvaro Morata al centro dell'attacco, finalmente è in procinto di portare a termine due operazioni per le quali il club sta lavorando da tempo e che hanno vissuto diverse fasi. Siamo entrati infatti nella settimana decisiva e nelle battute finali delle trattative che porteranno a Milanello il centrale Strahinja Pavlovic e il terzino Emerson Royal.

Ricambio

Dopo settimane di trattative tra richieste e offerte, il Salisburgo è prossimo a cedere e ad accordare il trasferimento di Pavlovic al Milan per una cifra attorno ai 20 milioni, bonus già inclusi. Lo conferma questa mattina l'edizione della Gazzetta dello Sport. Già negli ultimi giorni erano stati riferiti, anche da MilanNews.it, dei significativi passi in avanti nella trattativa che nelle prossime ore si concluderà. Decisiva per il buon esito proprio la spinta del giocatore che a tutti i costi ha voluto vestire rossonero, rifiutando anche gli inserimenti di club esteri che si erano palesati ultimamente. Il serbo ha sempre e solo voluto il Milan dove verrà per fare il titolare e soprattutto dove porterà delle caratteristiche nuove e necessarie: fisicità importante (194 centimetri per quasi 90 chili), impostazione con il piede sinistro, capacità di difendere in campo aperto. A lasciargli il posto potrebbe essere Malick Thiaw per il quale il Milan aspetta il rialzo del Newcastle United fino circa a 35-40 milioni.

Necessità Emerson

E spostandoci sempre sull'asse difensiva si arriva sulle fasce dove il Milan sta per concludere anche la terza operazione del suo mercato. Anche il Tottenham, infatti, sta per cedere e accetterà i 15 milioni offerti dai rossoneri per Emerson Royal. Nelle prossime ore si limeranno gli ultimi dettagli legati al valore dei bonus ma il brasiliano non è mai stato così vicino all'approdo in Italia. Un acquisto che va a soddisfare una richiesta specifica di Fonseca che aveva espresso fin da subito la volontà di avere un nuovo elemento per la fascia destra, da contrapporre a Theo sulla sinistra. E nelle ultime ore è diventata una necessità: gli esami di Florenzi, infortunatosi contro il Manchester City, hanno evidenziato lesioni al legamento e al menisco del ginocchio che richiederanno un'operazione. Anche per questo c'è stata una forte accelerata. Dopo aver sistemato le cose in difesa, il Milan si concentrerà in agosto sul centrocampo.