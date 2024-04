Gazzetta - Theo, Maignan, Leao: e ora? Il Bayern e il Psg sui gioielli rossoneri

Il ciclo di Stefano Pioli è prossimo alla conclusione. Ormai sembra chiaro: l'eliminazione, brutta, contro la Roma ai quarti di finale di Europa League, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il mister di Parma a fine stagione saluterà la panchina rossonera dopo cinque stagioni in mezzo. Con la fine di un ciclo, il Milan nel cambiare allenatore dovrà stare attento a far sì che i top player rossoneri rimangano al centro del progetto. E ce ne sono tre, Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, che hanno anche molti occhi puntati addosso.

Rafa, e adesso?

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, negli ultimi anni Rafael Leao è diventato il volto del ciclo di Stefano Pioli al Milan. Il portoghese è l'uomo più rappresentativo, sia a livello tecnico che sotto il profilo dell'immagine all'esterno. Con il tecnico di Parma il numero 10 è diventato giocatore, pur con i suoi limiti che ogni tanto ricompaiono ancora, come nel doppio confronto con la Roma. Leao l'anno scorso ha rinnovato fino al 2028 e se la sua stagione non è stata super positiva, il suo ruolo di leader sembra essere cresciuto moltissimo nell'arco degli ultimi mesi: le parole prima dell'Olimpico, al di là di come poi è andata la gara, ma anche la capsule collection con il club: il legame sembra essere più forte che mai. Con un cambio di allenatore, però, le cose potrebbero cambiare ed è cruciale che la prossima guida del Diavolo abbia un piano ben preciso per Leao. Nel caso contrario occhio al Psg che tiene sempre Rafa nel suo mirino, specialmente con l'addio di Mbappè in vista. Ma i francesi non sono gli unici che potrebbero provare l'affondo: interesse e disponibilità c'è anche da parte del Manchester United.

Bayern francese

Anche Theo Hernandez e Mike Maignan saranno sicuramente cercati dai top club europei e ce ne è uno in particolare che potrebbe tentare l'assalto a tutti e due. Si tratta del Bayern Monaco che cerca un sostituto per Neuer, che si avvicina alla pensione, ma anche per Alphonso Davies che sarà verosimilmente venduto perché non vuole rinnovare il contratto. Entrambi i francesi rossoneri condividono un po' la stessa sorte: hanno un contratto fino al 2026 e a oggi non sono stati registrati passi in avanti in vista di un possibile rinnovo. Per entrambi, il Bayern non avrebe problemi a offrie contratti faraonici, aspetto sul quale il Milan viaggia con maggiore cautela pur volendo trattenere i giocatori. Per quanto riguarda Theo, il valore di cui si parla in Germania, per una possibile offerta, è di 60-70 milioni ma il club rossonero si aspetta un'offerta da 100 milioni. Il portiere potrebbe essere attirato soprattutto dalla fame di vittoria, dopo due stagioni a bocca asciutta a Milanello.