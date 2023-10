Gazzetta - Trattative per il rinnovo di Maignan: si punta al prolungamento senza clausola

Dopo i rinnovi di Giroud (che già alla fine di quest'anno dovrà essere discusso nuovamente) ma soprattutto di Bennacer e Leao, il Milan vuole blindare anche il suo ultimo campione e leader rimasto senza adeguamento: Mike Maignan. Non c'è eccessiva fretta ma è comunque importante precorrere i tempi per evitare spiacevoli inconvenienti o tensioni.

Situazione attuale

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il contratto di Mike Maignan oggi è uguale a quello che il portiere ha firmato nel 2021, nel momento del suo arrivo in rossonero: scadenza nel 2026 e stipendio da 3.2 milioni a stagione. E già questo è un primo tema: non tanto la lunghezza del contratto ma il suo valore. Con questo compenso, il portiere francese non è nenache nella top 3 dei giocatori più pagati della rosa e non ha ricevuto un adeguamento: dunque per prevenire mal di pancia (che non ci sono al momento) è importante intervenire. Per questo già dall'estate, come ha raccontato anche MilanNews.it, si sono avviati i primi contatti con l'entourage del calciatore. E si cercherà nei prossimi mesi di trovare una soluzione che accontenti tutti ma che soprattutto eviti di arrivare con l'acqua alla gola come era già successo in passato.

Clausola? No grazie

Come scrive la rosea, la dirigenza rossonera avrebbe un obiettivo principale che è quello di non inserire la clausola rescissoria all'interno di un eventuale futuro accordo. La questione è che rispetto ai 13 milioni con cui il Milan lo ha prelevato dal Lille, che oggi sembrano irrisori, il valore di Maignan si è quintiplicato, se possibile. Ma i margini sono ancora molto ampi e il suo cartellino potrebbe lievitare ulteriormente nei prossimi mesi. Un asset, in questo senso da non potersi lasciar sfuggire. Intanto nei prossimi mesi si comincerà a parlare anche con Olivier Giroud, lui un rinnovo lo ha già firmato l'anno scorso e nella seconda parte di stagione si siederà ancora al tavolo per prolungare di un ulteriore anno. La carte di identità ingiallisce sempre di più ma le sue prestazioni e le qualità da leader no.