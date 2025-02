Gazzetta - Verso Milan-Roma: Gimenez, Felix e Sottil subito a disposizione. Leao e Pulisic non al meglio, pronto Jimenez

Chiuso il mercato invernale con cinque colpi, il Milan è pronto a tornare in campo questa sera contro la Roma nei quarti di Coppa Italia, che, come ripetono spesso i rossoneri, è uno degli obiettivi della stagione. A San Siro ci sarà ovviamente grande curiosità di vedere i nuovi acquisti, in particolare quelli arrivati negli ultimi giorni del mercato invernale.

SUBITO A DISPOSIZIONE - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil sono stati convocati da Sergio Conceiçao e partiranno tutti e tre dalla panchina. Non ci sarà invece Warren Bondo che sta ancora recuperando da un piccolo problema fisico rimediato al Monza che lo dovrebbe tenere fuori anche sabato contro l'Empoli. La buona notizia per il tecnico rossonero è invece il ritorno in campo di Youssouf Fofana, che ha saltato il derby di domenica per squalifica. Il francese tornerà titolare in mezzo al campo accanto a Tijjani Reijnders e a Yunus Musah.

NON AL MEGLIO - C'è invece qualche dubbio in avanti dove ci sarà sicuramente Tammy Abraham come prima punta, mentre ieri è scattato un piccolo allarme a Milanello per Christian Pulisic e Rafael Leao che non sono al meglio dopo essere usciti claudicanti dalla stracittadina di domenica contro l'Inter. Se uno dei due non dovesse farcela a partire dal primo minuto, è pronto Alex Jimenez che può giocare senza problemi sia a destra che a sinistra.