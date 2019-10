Giampaolo a Le Iene: "Mai pensato di andar via. Lavoro per uscire da questa situazione e per mangiare il panettone"

Braccato da Corti e Onnis delle Iene fuori da Milanello, Marco Giampaolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai due inviati: “Dobbiamo trovare una soluzione a questa crisi. Andarsene? Mai. Chi va via, vuol dire che si arrende. Piatek? Chi fa gol non si dimentica come si fa. Capita, sono cicli, periodi un po' così. Lavoriamo per fare bene e trovare una soluzione. Arrivare al panettone? Lavoriamo per mangiare anche quello. Gli obiettivi devono essere sempre massimi. Il Milan è al di sopra degli interessi individuali”.