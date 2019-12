Gigio ritrova il Sassuolo. E vuole restare al Milan: Maldini e Boban studiano la proposta

Le sfide contro il Sassuolo, per Donnarumma, non saranno mai come le altre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, è impossibile non ripensare a quel pomeriggio di quattro anni fa, quando il 16enne Gigio sbucò per la prima volta dal tunnel di San Siro. Una scommessa stravinta, quella di Sinisa MIhajlovic, che decise di puntare sul talento rossonero "cestinando” un veterano come Diego Lopez.

RECORD - Da quel Milan-Sassuolo del 25 ottobre del 2015, Donnarumma ha messo in fila 156 presenze in campionato (saltando solo tre partite) e altre 22 nelle coppe. Ha macinato record su record e alzato una Supercoppa Italiana da protagonista assoluto. Grazie alle sue prestazioni, il costo del cartellino è cresciuto parecchio (si viaggia sui 50 milioni di euro). Gigio, inoltre, è riuscito a strappare un contratto da 6 milioni netti a stagione (è il più pagato dell’attuale rosa milanista).

FUTURO - In questi anni si sono fatte avanti le grandi d’Europa, ma ogni offerta è stata rispedita al mittente. Ora, però, bisogna rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Il confronto con Mino Raiola non potrà essere rinviato all’infinito: Boban e Maldini stanno studiando la formula più efficace per discutere l’eventuale prolungamento, forti anche della volontà del Donnarumma di restare al Milan.