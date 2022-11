Giroud, l'uomo dei gol pesanti. E Ibra lo esalta: "È un vincente. Da quando è al Milan..."

MilanNews.it

Olivier Giroud ha confermato ieri sera contro il Salisburgo di essere l'attaccante che segna i gol pesanti: nella sfida più importante di questa prima parte di stagione, il francese ha segnato una doppietta nel 4-0 dei rossoneri agli austriaci che ha permesso al Diavolo di strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League e di tornare dopo nove anni tra le migliori 16 squadre in Europa.

GOL SCUDETTO - Prima della partita, c'era parecchia tensione nello spogliatoio milanista perchè tutti sapevano quanto si stava giocando il Milan. E in questi momenti emerge la personalità dei grandi giocatori che sanno trascinare il resto dei compagni verso l'obiettivo. Giroud ha dimostrato di essere questo tipo di calciatore anche nella scorsa stagione: i cosiddetti "gol scudetto", vale a dire quelli nel derby di ritorno, a Napoli e all'ultima giornata contro il Sassuolo, li ha infatti segnati tutti lui.

PARLA IBRA - Mancano tre match prima della sosta per il Mondiale, una competizione che Giroud vorrebbe giocare con la sua Francia. Intervistato da Canal+, il suo compagno al Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha dichiarato che il numero 9 rossonero merita di essere convocato dal ct Deschamps e ha speso bellissime parole nei suoi confronti: "Se Giroud merita il Mondiale? Sì, è un vincente e una persona seria. Non è uno che farà mai 40 gol all'anno, ma porta quel qualcosa alla squadra che altri non fanno. Non è egocentrico, gioca per tutti. Quando è arrivato ha dato una grande mano alla squadra e fatto grandi cose" le parole dello svedese riportate da tuttomercatoweb.com.