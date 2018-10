Higuain e un avvio di stagione a suon di gol: non aveva mai segnato così tanto all'inizio in un nuovo club

Con la doppietta di ieri contro il Chievo, Gonzalo Higuain è salito a quota sei gol in stagione tra campionato ed Europa League: come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si tratta del miglior avvio di annata del Pipita nella sua carriera in una nuova squadra. Escludendo le due partite di campionato saltate per infortunio, il numero 9 milanista, che ha già pareggiato le reti di Kalinic con la maglia rossonera in tutta la scorsa stagione, segna da cinque gare di fila.

LEADER - Il Milan ha finalmente trovato quel grande centravanti che mancava al Diavolo da ormai troppi anni. E non è importante solo per i gol che segna, ma anche per la sua leadership in campo: “E’ un campione, è esigente ma sa anche farsi voler bene” le parole di Gattuso sul Pipita che si è inserito in pochissimo tempo nella squadra rossonera. L’ex Napoli e Juventus si trova bene a Milanello e parla già da leader: “Mi sento parte di questo grande gruppo. L’avvio di stagione non rispecchiava il nostro gioco: ora dobbiamo continuare così, a partire dal derby: vincere sarebbe bello”.

INTESA CON SUSO - Con il passare del tempo, Higuain sta anche migliorando l’intesa con i compagni. In questo momento, il suo “partner” preferito è senza dubbio Suso, che ieri gli ha fornito due assist al bacio in occasione dei due gol al Chievo. E nel post-partite, ecco le parole al miele dell’argentino per lo spagnolo: “Lo guardavo quando giocavo in altre squadre e già lo trovavo fantastico. Quando alza la testa ha una qualità altissima nel mettere la palla”. Ora che ha iniziato a segnare, Gonzalo non vuole più fermarsi.