I giorni del Condor si stanno avvicinando: prima il closing al Monza, poi Galliani tornerà al Milan. Ecco che ruolo avrà

I giorni del Condor sono sempre stati a fine agosto, stavolta però saranno qualche settimana dopo e non riguarderanno il mercato, bensì il ritorno di Adriano Galliani al Milan. Ancora una settimana, poi, se tutto andrà come previsto, entro venerdì prossimo ci sarà il closing per il passaggio del Monza da Fininvest a Beckett Layne Ventures, fondo americano gestito da Brandon Berger. Con il cambio di proprietario, ci sarà anche l'addio dell'attuale ad che è pronto a tornare in rossonero.

RITORNO VICINO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che negli ultimi mesi Galliani ha avuto diversi contatti con Gerry Cardinale che, su suggerimento di Zlatan Ibrahimovic, ha pensato di inserirlo nella squadra di RedBird. Qualche giorno fa, l'ex ad milanista ha cercato di abbassare le luci sul suo ritorno, ma dovrebbero essere state le classiche parole di circostanza perchè prima comunque deve arrivare necessariamente il closing al Monza che dovrebbe avvenire entro venerdì 26 settembre. Il Milan lo sta aspettando, in particolare alcune figure a lui molto care come Ibrahimovic, che ha spinto tanto per il suo ritorno, e Massimiliano Allegri, con cui ha un ottimo rapporto da quando è stato per la prima volta sulla panchina del Diavolo (dall'estate 2010 a gennaio 2014).

QUALE RUOLO? - Ma che ruolo avrà Galliani nel club di via Aldo Rossi? Come lo svedese, non dovrebbe essere inserito nell’organigramma della società, ma sarà legato a RedBird. Sarà quindi un superconsulente della proprietà che dovrebbe occuparsi di politica sportiva, affiancando il presidente Paolo Scaroni in Lega Serie A, e rappresentanza. Nelle scorse settimane, si è parato anche di un ruolo da “head of football”, quindi anche a contatto con la prima squadra di Allegri. Con lui potrebbe tornare in rossonero anche Mauro Bianchessi, per anni responsabile del settore scouting del Diavolo, il quale potrebbe essere inserito nella struttura di Milan Futuro. I documenti sono pronti, le firme arriveranno dopo il cambio di proprietà al Monza. I giorni del Condor si stanno avvicinando.

