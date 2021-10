Ibra alle Iene: "Sto meglio. Chi vince lo scudetto? La squadra in cui gioca Zlatan"

Nella puntata de Le Iene in onda stasera su Italia 1, Stefano Corti, inviato della trasmissione, ha raggiunto Zlatan Ibrahimovic per fargli gli auguri di compleanno per per chiedergli come stesse a 40 anni. Ibrahimovic ha detto: “Mi sento giovane, un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo. Sto meglio, questi sono solo piccoli problemi ma si risolvono. Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il Milan”.