Ibra e il Milan, avanti insieme: lo svedese vuole i 100 gol in rossonero

Zlatan Ibrahimovic e il Milan proseguiranno assieme la loro avventura anche nel 2022/2023. Le parti questa mattina hanno definito e sottoscritto gli ultimi dettagli di un accordo di massima che era stato raggiunto già nei giorni scorsi. Il fuoriclasse svedese ha firmato il prolungamento di contratto per un anno sulla base di 1 milione e mezzo di euro a stagione come parte fissa, più bonus legati a presenze, gol e assist. Nonostante l'operazione al ginocchio e i lunghi tempi di recupero, Ibra ricopre ancora un ruolo importante nel gruppo rossonero: è un leader dentro e fuori dal campo, come ha ampiamente dimostrato nel corso di tutta la sua carriera.

GENNAIO NEL MIRINO PE IL RIENTRO

L’obiettivo di Ibrahimovic è quello di tornare in campo a gennaio. Se all’inizio, a metà o alla fine del primo mese del nuovo anno è ancora presto per dirlo. Il tutto dipenderà da come reagirà il ginocchio alla tabella di marcia fissata per il recupero completo. Sappiamo che Ibrahimovic il prossimo 3 ottobre compirà 41 anni, e dunque data l’età, la fretta nel voler anticipare i tempi non è una buona consigliera. La dirigenza rossonera, salvo altri colpi di mercato in attacco, pensa che Olivier Giroud e Divock Origi siano sufficienti per affrontare tutta la prima parte di stagione. Poi ci penserà appunto Ibra a dare manforte al francese e al belga. Lo stesso Ibrahimovic ha un obiettivo in testa da raggiungere: i 100 gol con la maglia del Milan, gliene mancano appena 8. Infatti in 159 partite disputate complessivamente con i rossoneri lo svedese ha segnato 92 gol oltre che fornito 35 assist.