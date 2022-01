Ibra in dubbio per il derby. Giroud e Rebic: Pioli lavora alle possibili soluzioni

Si avvicina il derby in casa Milan, e solamente dall'allenamento di domani mister Pioli potrà sciogliere i dubbi di formazione in vista della stracittadina milanese. L'allenatore rossonero ha dubbi soprattutto in attacco: se Ibrahimovic, ancora non al meglio, non riuscisse a recuperare in tempo (lo svedese è alle prese con una infiammazione al tendine da monitorare senza eccessiva fretta), Pioli dovrà scegliere tra Olivier Giroud e Ante Rebic. Il francese è il sostituto naturale del nativo di Malmo, il croato, invece, potrebbe essere il jolly che tanto ha fatto bene ad inizio stagione nel periodo di fuoco contro Lazio, Liverpool e Juventus.

Ibrahimovic in dubbio

Oltre alla notizia positiva sulle condizioni di Kessiè (l'esito della tac ha dato esito negativo e ha escluso lesioni), c'è stato un sospiro di sollievo su quelle di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, come detto in precedenza, è alle prese con una infiammazione al tendine achilleo e le sedute di allenamento post Juventus le ha passate in palestra, svolgendo un lavoro personalizzato. Pioli vorrebbe recuperare Ibrahimovic in extremis per il derby - ed è effettivamente possibile - ma non si vuole rischiare. Se il classe '81 dovesse tornare disponibile, l'allenatore rossonero non esiterbbe a schierarlo in campo da titolare nella partita di sabato contro l'Inter.

Giroud, scelta possibile. Jolly Rebic?

Con i dubbi sulla situazione fisica di Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud sembra il prescelto per partire titolare nell'importante derby contro l'Inter. Il francese arriva da un mese positivo, con 2 gol e 1 assist in cinque partite, di cui tre da titolare, e può essere una scelta intelligente, dato che Olivier per caratteristiche è molto simile allo svedese. Un'altra opzione, anche se più difficile da vedere, è quella di Ante Rebic come centravanti: il croato ha giocato diverse partite da 9, offrendo prestazioni più che positive. L'ex Eintracht, per ora, è visto come il sostituto naturale di Rafael Leao, come confermato da Pioli prima del match contro la Juventus. Queste le sue parole: "Per ora o gioca uno o gioca l'altro, ma a partita in corso ci possono essere altre soluzioni".