Ibra-squadra, patto Champions a Milanello: l’obiettivo è resettare tutto e cercare la svolta

Torna Ibrahimovic, ed è come se sorgesse di nuovo il sole. Perché di questo si tratta. Zlatan è la stella madre attorno a cui orbitano i compagni più giovani ma anche quelli più esperti. Insomma, il centro di tutto: lo svedese è il capopopolo che può trascinare la squadra fuori da questo inaspettato tunnel.

LA MISSIONE - Come riporta Tuttosport, Ibra è tornato in gruppo (ieri ha disputato anche la partitella contro la Primavera) e non c’è un solo componente della rosa che non faccia affidamento sul carisma e le qualità del totem rossonero, il quale ha una missione ben precisa da compiere: riportare il Milan in Champions League. Da leader indiscusso dello spogliatoio, Zlatan è chiamato a dare la scossa all’intero ambiente, sia sotto l’aspetto mentale che pratico, ovvero sotto forma di gol.

IL PATTO - E allora testa al Benevento, mettendo da parte i cattivi pensieri e il recente passato. Dentro le mura di Milanello - riferisce Tuttosport - la squadra ha fatto una sorta di patto: resettare quanto accaduto nelle ultime settimane e cercare l’impresa. E gli occhi di tutti, ovvimente, hanno incrociato quelli di Ibrahimovic: solo lui può rimettere il Milan sui binari giusti.