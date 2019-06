Idee e peso politico, che colpo il ritorno di Boban al Milan

L’incontro segreto, in pieno stile della nuova dirigenza, per intavolare una trattativa di grande spessore. Paolo Maldini e Zvonimir Boban si sono visti due giorni fa, lontano da occhi indiscreti, per trovare un principio d’accordo sull’ingresso in società del dirigente croato. Un colpo importante per proprietà americana, che potrà contare su uno dei massimi dirigenti della Fifa, a stretto contatto con il presidente Gianni Infantino da tre anni. Boban al Milan sarebbe una sorta di direttore generale, un vice Gazidis, che aiuterà nelle scelte tecniche/sportive, oltre a tenere rapporti con le istituzioni. Manca dunque solo il via libera della Fifa per il suo ritorno in rossonero.

E’ un altro colpo da novanta per Elliott che potrebbe assicurarsi un manager preparato e con importante peso politico. Boban alla Fifa è stato uomo chiave per l’introduzione del Var, e in generale un personaggio schietto, che guarda in faccia alla realtà. La scelta di tornare in rossonero vuol dire solo una cosa: che il piano di riportare il Milan in alto è serissimo.

Nessuno lascerebbe un ruolo così prestigioso alla Fifa per abbracciare un progetto incerto, e questa è la prima buona notizia per i rossoneri. Ma è soprattutto la caratura del personaggio che deve far riflettere. Boban in passato non ha mai speso parole d’elogio per la campagna acquisti condotta dai cinesi (“non sono soddisfatto, spero che abbiano valutato meglio di quello che vedo io”), e in passato si era trovato in posizioni discordati con l’ultima gestione berlusconiana, sintomo di una persona con gli attributi, che dice le cose come stanno, senza giri di parole. La sua chiarezza, il suo peso politico e la competenza in materia calcistica, saranno di fondamentale aiuto al Milan per tornare al top. Ci vorrà tempo, questo è innegabile, ma almeno con Maldini, Boban e un ds competete, la strada è sicuramente quella giusta.