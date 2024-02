Il 5% del televoto al Milan, ma c'è chi può ancora votare e ribaltare il risultato

Sanremo è finito da quasi una settimana, ma i tifosi del Milan devono ancora convivere con percentuali, giurie, statistiche e votazioni. A ritirarle fuori a stretto giro di posta dal trionfo di Angelina Mango sul palco dell'Ariston, è stato Stefano Pioli, il quale, dopo la vittoria per 3-0 sul Rennes nell'andata dei playoff di Europa League, ha raccontato tale aneddoto: "Proprio prima della partita il mio staff mi ha girato una statistica di un'azienda che non posso citare secondo cui il Milan ha il 5% di vincere l'Europa League. La userò per motivare i miei giocatori".

Insomma, non sarà il televoto sanremese e non ci saranno la sala stampa e le radio a poter ribaltare il risultato dei messaggini, ma il Milan che prende il 5% come percentuale di vittoria di una competizione come l'Europa League non può che far venire voglia - al Milan stesso - di ribaltare tutto. Niente sala stampa, niente radio, niente SMS, solo giocate e gol sul campo, solo Theo, solo Leao, solo Pioli, solo tutti gli altri calciatori rossoneri uno per uno, a cui viene espressamente chiesto di far la voce grossa e di dimostrare quanto si sia sbagliato il 'televoto degli statistici' a dare al Club dalle 7 Champions solo un misero 5%.Per far aumentare quella percentuale, il Milan dovrà concludere giovedì prossimo il primo passo. In realtà, i rossoneri d'Italia si sono portati già abbastanza avanti grazie al 3-0 maturato a San Siro, grazie alla doppietta di un dominante Loftus-Cheek (rete al 32esimo di testa su cross di Florenzi e raddoppio al 47esimo su sviluppi di un corner) e il gol bellissimo di Rafa Leao, arrivato dopo una triangolazione superba con Theo Hernandez. Tra una settimana il ritorno in Francia con un ampio vantaggio da gestire e un ampio pronostico da ribaltare.