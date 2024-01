Il Cittadino - Nuovo stadio Milan a San Donato: dal Comune è arrivato ieri sera il primo via libera ufficiale

Il Milan corre spedito verso la costruzione del nuovo stadio a San Donato Milanese e ieri sera c'è stato un primo passo ufficiale importantissimo: la Giunta comunale ha infatti dato il suo via libera alla proposta di variante urbanistica che il club rossonero, tramite la società SportLifeCity, aveva presentato in municipio lo scorso 27 settembre.

OGGI PARLA IL SINDACO - A riferirlo è Il Cittadino che aggiunge che questa mattina alle 11.30 si terrà una conferenza stampa in Comune, durante la quale il sindaco Francesco Squeri spiegherà i contenuti del provvedimento e i prossimi sviluppi. Quello di ieri sera è stato un primo passo fondamentale che ora darà il via al lungo iter che si dovrebbe completare nell’arco di un paio d’anni con la sottoscrizione dell’Accordo di programma in Regione. La proposta di variante urbanistica è stata necessaria in quanto nell'area San Francesco dove il Milan vuole costruire il suo stadio, fino a pochi mesi fa, era previsto che sorgesse un'arena da 18 mila posti. Dopo l'ok della Giunta, il prossimo passo sarà il via libera al progetto del Consiglio Comunale, che è atteso già nelle prossime settimane.