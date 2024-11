Il CorSport - Il Milan cerca equilibrio: Bondo o Belahyane per cambiare modulo

vedi letture

In questo inizio di stagione quello che più è saltato all'occhio è l'assenza totale di equilibrio nel Milan. Nonostante il cambio in panchina, Paulo Fonseca non è ancora riuscito a trovare una soluzione alla moltitudine di gol che la difesa rossonera subisce partita dopo partita. Continuare così fino alla fine della stagione può essere rischioso, complice anche la poca prolificità dell'attacco rossonero, con Morata ed Abraham che fino a questo momento, in due, hanno realizzato appena sei gol.

Ed ecco che il Milan potrebbe decidere di cambiare faccia a partire da gennaio, con Fonseca stuzzicato dall'idea di passare al 4-3-3. Per farlo c'è bisogno di molte più alternative in mediana ai soli Reijnders e Fofana, che difficilmente riusciranno a tenere questi ritmi fino alla fine della stagione. Per questo motivo, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, il Milan starebbe seguendo due profili in particolare in vista del prossimo calciomercato invernale, nomi che per diversi fattori potrebbero essere quelli che fanno al caso del Diavolo.

DUE NOMI PER IL CENTROCAMPO - Se il Milan vuole passare al 4-3-3 c'è bisogno di almeno un altro giocatore che vada a rinforzare e completare la mediana. L'incognita Bennacer, al momento, non garantirebbe niente, ed è per questo motivo che gli occhi della dirigenza rossonera si sarebbero posato su Warren Bondo del Monza e Reda Belahyane dell'Hellas Verona.

Il primo è da tempo nel mirino di Moncada, che lo seguiva già dai tempi del Nancy, mentre il secondo è una più che piacevole sorpresa dopo l'incredibile inizio di stagione che sta avendo sotto la gestione Zanetti. Entrambi i giocatori intrigano e non poco il Milan, per tanti motivi, soprattutto economici e di liste, visto che stiamo parlando di ragazzi Under 22 le cui valutazioni non sarebbero poi chissà quanto proibitive. L'alternativa a queste due si chiama Johnny Cardoso, centrocampista americano del Real Betis seguito già in estate dal gruppo di lavoro rossonero.