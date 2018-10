Il derby nel derby: la colonia argentina del Milan sfida l’Inter di Icardi e Martinez

Se l’Inter è sempre stata una colonia argentina, il Milan ha sempre avuto tra le sue fila diversi giocatori brasiliani. Qualcosa, però, con gli anni è cambiato in casa rossonera, dove ora la colonna vertebrale della formazione di Rino Gattuso è proprio composta da giocatori nati in Argentina, cioè Mateo Musacchio in difesa, Lucas Biglia a centrocampo e ovviamente Gonzalo Higuain in attacco.

SPAURACCHI ARGENTINI - Domenica sera, saranno in campo tutti e tre dal primo minuto e se la vedranno contro una squadra che in passato ha avuto tanti calciatori argentini: basti pensare per esempio a gente come Zanetti, Samuel, Veron, Simeone, Cambiasso e Milito. Ora in casa nerazzurra i rappresentanti dell’Argentina sono solo due, vale a dire Mauro Icardi e Lautaro Martinez, che sono i due spauracchi principali per la difesa rossonera.

COLONNA VERTEBRALE - Toccherà proprio al loro connazionale Musacchio, in coppia con Romagnoli, provare a fermarli domenica sera, così come sarà fondamentale in mezzo al campo la regia di Biglia, il quale dovrà dare una grande apporto al Milan sia in fase difensiva che in quella offensiva. Il peso dell’attacco milanista sarà invece ancora una volta sulle spalle di Gonzalo Higuain, il quale, in carriera, ha già segnato sei gol all’Inter in undici partite.