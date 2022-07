"Il duello più bello degli ultimi tempi e il momento che ha cambiato tutto": Inter-Milan vista da chi l'ha vissuta

MilanNews.it

"Il duello più bello degli ultimi tempi, una battaglia fino all'ultimo secondo. E il momento che ha cambiato tutto: il gol di Giroud. Inter-Milan vista da chi l'ha vissuta": è con questa descrizione che DAZN ha presentato uno speciale sul derby del 5 febbraio 2022, vinto in rimonta dai rossoneri grazie alla doppietta dell'attaccante francese, che comprende alcune brevi interviste ai protagonisti di quel match.



Giorgio Chiellini, ex difensore Juventus

"Con l'infortunio di Kjaer e i problemi di Ibrahimovic i rossoneri potevano spegnersi, ma hanno avuto la forza di uscire da queste difficoltà valorizzando ancora di più tanti ragazzi della propria squadra".



Beppe Marotta, AD dell'Inter

"L'1-2 col Milan è stato sicuramente l'elemento più affascinante di questa stagione sportiva. Per 70 minuti, a giudizio di critici, anche i più severi, avevamo dimostrato di essere i vincenti di questa partita. Si dice mors tua vita mea, non abbiamo azzannato il campionato e dopo abbiamo fatto 7 punti in 7 partite, l’analisi cruda di un periodo che poi ha inciso nel nostro percorso e destino finale. Il Milan è stato bravo a sfruttare il suo trend positivo, aumentando certezza e consapevolezza in quello che stavano facendo.

Riccardo Trevisani, giornalista

"La partita, oltre che il risultato, sono stati clamorosi. La partita poteva finire 3-0 sul campo per l'Inter e non c'è niente da dire, ma quei 5 minuti sul campo spostano il campionato per il Milan".

Alessandro Bastoni, difensore Inter

"Dal 75' in poi è cambiato il campionato; per noi era molto importante vincere contro il Milan. Poi da lì è cambiata la stagione. Potevamo andare a +10 con la partita di Bologna da recuperare".

Sandro Tonali, centrocampista Milan

"Non sono uno che parla tanto, ma poi sul campo veramente cambia tutto e tiri fuori anche quello che non riesci a fare davanti alla squadra nello spogliatoio. E poi lì capisci che i compagni sono con te".