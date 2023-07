Il gioco dell'Okafor: in quale casella dell'attacco del Milan giocherà Noah?

vedi letture

Dal gioco dell'oca al gioco dell'Okafor il passo è breve, giusto il tempo di un tiro di dadi. E come nel gioca dell'oca, anche per il gioco dell'Okafor ci sono diverse caselle occupabili, ognuna con la sua specifità. Il calciatore svizzero, d'altronde, è un giocatore molto duttile e variabile, capace di giocare su tutto il fronte offensivo e di dire la sua in più ruoli. Dove, dunque, giocherà nel Milan?

Okafor, in carriera, ha giocato 64 partite da punta centrale, 64 partite da esterno sinistro e 38 da esterno destro, a dimostrazione della duttilità offensiva del ragazzo svizzero, che si è così descritto tecnicamente e tatticamente nella sua prima intervista con MilanTV: "Sono veloce e capace nell'uno contro uno. Sono duttile, posso giocare come prima punta o in un attacco a due, voglio sfruttare la mia velocità e arrivare presto alla conclusione". A confermarlo ci sono anche diversi giornalisti austriaci, tra cui l'esperto Harald Bartl: "Non è un tipico attaccante centrale, tipo Haaland per intenderci. Può farlo ma preferisce giocare da esterno offensivo, possibilmente a sinistra dove può sfruttare la sua velocità e tagliare il campo. Credo che sarebbe l'ideale utilizzarlo in questo modo".Sul tabellone del Milan, di conseguenza, le opzioni per Okafor sono tante e diverse. Potrebbe giocare da prima punta atipica sostituendo Giroud con caratteristiche ovviamente diverse, oppure giocando assieme al francese da seconda punta, oppure, all'occorrenza, potrebbe sostituire sia Leao a sinistra che uno dei due esterni a destra. Non basterà, comunque, tirare i dadi per trovare la posizione migliore per lo svizzero; per questo, Okafor si aggreherà sin da subito ai compagni negli Stati Uniti, in modo da lavorare al più presto con Stefano Pioli che, sicuramente, gli sceglierà il ruolo più congeniale.