Il Giornale - Alternative a secco e fantasmi: il Milan punta la Champions per ritrovarsi subito

La gara di Firenze ha aperto una piccolissima breccia nella fortezza che il Milan era riuscito a ricostruire nel mese di febbraioi dopo un inizio di gennaio a dir poco sconvolgente. I rossoneri hanno perso contro la Fiorentina una gara in cui non sono mai stati in partita e in cui l'approccio è stato sbagliato: dalle alternative inefficienti fino alle distrazioni con i singoli. All'anti-vigilia della Champions Pioli deve scacciare fantasmi sgraditi.

Come riporta Il Giornale questa mattina la vittoria della Fiorentina sul Milan di sabato sera ha messo nuovamente a nudo un problema con cui i rossoneri fanno a pugni da tutto l'anno: le alternative. Charles De Ketelaere, che comunque sta dando dei segnali positivi, non è riuscito a sostituire a dovere Brahim Diaz e men che meno ci è riuscito Ante Rebic con Rafa Leao, sicuramente un giocatore non facile da rimpiazzare a parziale ma non esaustiva scusante per il croato. Inoltre al Franchi, quando sono entrati Bakayoko, Origi e Ibra, i rossoneri hanno perso anche quel poco di creatività offensiva che era emersa nella prima metà del secondo tempo. Come si fa allora ad avere continuità se il rendimento delle riserve, numeri alla mano, è questo qui? Inoltre ci sono dei punti oscuri come per il centrocampo, su tutti il ritorno di Bakayoko: totalmente ignorato fino a questo momento e ora davanti nelle gerarchie sia a Pobega che a Vranckx.

Tottenham

Così come era stato a inizio novembre per l'ultima partita del girone di Champions contro il Salisburgo, decisiva per il passaggio del turno e vinta nonostante una sconfitta precedente in campionato (contro il Torino), il Milan dovrà ancora una volta tirare fuori gli artigli nel suo giardino di casa, la massima competizione europea. I rossoneri anche nella gara di andata contro gli Spurs avevano finalmente messo in campo la prima grande vera prestazione del 2023 e mercoledì c'è una nuova occasione per cercare di rimettersi subito nei binari giusti e per mettere nel serbatoio della fiducia tanta benzina utile per il finale di stagione. L'occasione è ghiotta, considerato un Tottenham in difficoltà che però in casa è più tignoso e ritroverà il suo condottiero Conte. Anche se le speranze di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie sono millesimali, i rossoneri devono puntare molto sulla gara di Londra per trovare certezze che li aiutino a tornare a giocarsi la Champions anche la prossima stagione. Cosa non più scontata