Il Giornale - Milan-Paquetà: il Flamengo apre un’inchiesta interna, ma si tratterebbe solo di una mossa politica

Un’inchiesta interna al Flamengo in merito alla cessione al Milan di Lucas Paquetà: è questa la notizia che è arrivata nella giornata di ieri dal Brasile e che ha un po’ allarmato i tifosi milanisti. Il presidente del consiglio deliberativo del club brasiliano, Rodrigo Dunshee, ha definito “strano” l’affare che dovrebbe portare a Milanello a gennaio il giovane talento verdeoro e per questo ha deciso di aprire un fascicolo per accertare cifre e tempistica.

PREZZO PIU’ ALTO - Lo riferisce questa mattina Il Giornale che spiega che Paquetà, ceduto al Milan per 35 milioni di euro più bonus, ha una clausola rescissoria pari a 50 milioni, ma il Flamengo ne incasserà solo 24,5 perché il 30% del cartellino è di proprietà della Brazil Soccer, agenzia che gestisce il giocatore, che intascherà tale percentuale dalla sua vendita. Secondo Dunshee, il club avrebbe dovuto cedere il 21enne trequartista brasiliano ad un prezzo più alto: “È molto grave che la cessione sia stata fatta per una cifra inferiore alla clausola e in qualità di presidente del Consiglio deliberativo devo approfondire la questione. Sarà aperto un fascicolo perché credo ci siano altri interessi”.

MOSSA POLITICA - Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente esecutivo del Flamengo, Eduardo Bandeira, il quale ha dichiarato: “Nel calcio poche operazioni rispecchiano il valore delle clausole e nel caso di Paquetà l'accordo è arrivato per una somma molto vicina a quella della clausola e che è stata considerata sufficiente”. Ma i tifosi milanisti devono preoccuparsi? La sensazione è che la decisione di Dunshee sia solo una scelta politica: a dicembre, sono infatti in programma le elezioni del nuovo presidente e la sua mossa servirebbe a destabilizzare e mettere in cattiva luce l’attuale gestione del club.