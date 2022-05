Il gol di Theo in tutte le lingue del mondo. È il simbolo dell'ultimo Milan (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Coloro che erano - e forse sono ancora - inebriati dalla grandissima e bellissima vittoria del Milan contro l'Atalanta di domenica scorsa non si saranno fatti sfuggire l'occasione di godersi gli highlights del match. Un'azione, in particolare, deve essere stata quella vista e rivista: la rete altamente spettacolare di Theo Hernandez, che ha sigillato la vittoria rossonera.

Una cavalcata clamorosa: 12 secondi per 93 metri totali di corsa palla al piede, a spaccare in due l'Atalanta e a seminare in progressione Koopmeiners e in dribbling i tre difensori dell'Atalanta piazzata sulla linea dell'area di rigore. Una rete spettacolare che si vedrà e che si rivedrà chissà per quanti anni e che, in questi giorni, ha fatto il giro del mondo con le emozionanti telecronache e radiocronache italiane di tutto il mondo.

Non solo per la bellezza del gol e l'importanza del match in cui è stato segnato, ma la rete di Theo è determinante anche per