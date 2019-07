Il Milan accoglie Bennacer ma Giampaolo è ancora privo della mediana titolare: contro il Bayern chance importante soprattutto per Calhanoglu

Il Milan ha accolto oggi Ismael Bennacer, reduce da una Coppa d'Africa di alto livello e candidato a prendere in mano le redini del centrocampo rossonero. Il calciatore algerino sarà a disposizione di Giampaolo soltanto dai primi di agosto, vista la necessità dell'algerino di trascorrere un periodo di ferie. Franck Kessie lo anticiperà di qualche giorno, in attesa che Krunic torni effettivamente a disposizione: il bosniaco è in procinto di rientrare ma il Milan non vuole correre rischi, visto lo stiramento accusato nel finale di stagione con l'Empoli.

TITOLARI ANCORA OUT - I tre sopracitati, ad oggi, potrebbero essere una potenziale mediana titolare del Milan, in attesa di capire quale giocatore verrà acquistato al posto di Veretout, trattato dal Milan ma trasferitosi alla Roma. Bisogna ragionare anche sul futuro di Kessie, ma in una mediana non propriamente fisica la sua permanenza sarebbe fortemente consigliabile. Anche Paquetà non è ancora a disposizione del tecnico di Giulianova: il brasiliano dovrebbe essere il trequartista titolare del 4-3-1-2 rossonero, ma non è da escludere, all'occorrenza, un possibile utilizzo da mezz'ala sinistra come accaduto con Gattuso.

IL TEST DI KANSAS CITY - Questa notte, contro il Bayern Monaco, Giampaolo dovrà schierare una mediana rimaneggiata, non disponendo ancora di tutti i calciatori elencati in precedenza. In regia ci sarà Lucas Biglia, indicato dai più in uscita ma ancora facente parte della rosa milanista: in caso di offerte il Diavolo lascerebbe andare l'argentino, ma se così non sarà l'ex Lazio andrebbe a fare la riserva di Bennacer fino alla scadenza del contratto (2020). Una riserva di lusso, visto il lauto stipendio di 3.5 milioni netti, ma cederlo non sarà semplicissimo. Discorso diverso per Calhanoglu, il quale agirà da mezz'ala sinistra contro il Bayern: il turco continua a piacere in Bundesliga, ma non è detto che le proposte soddisfino il Milan (a gennaio non è successo). Il classe '94 ha una grossa chance in queste settimane dove sarà titolare fisso: provare a convincere Giampaolo e conquistarsi un posto importante nella formazione 2019/20. Il terzo slot a Kansas City dovrebbe essere preso da Borini, altro giocatore non incedibile, adattato nel ruolo di interno: l'ex Liverpool è molto duttile e potrebbe essere utile anche a Giampaolo, mercato permettendo.