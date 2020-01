Il Milan fa sul serio per Under: si lavora per inserire Suso nell'operazione

Il Milan, dopo aver trattato Matteo Politano, su cui la Roma ha messo il sigillo a seguito del grave infortunio di Zaniolo, ha spostato le sue mire su Cengiz Under, individuato come rinforzo ed upgrade per le corsie offensive. Il calciatore turco, dopo le prime due stagioni in giallorosso tra alti e bassi, quest'anno si aspettava di svoltare con Paulo Fonseca. Il ragazzo, partito titolare ad inizio campionato, ha pagato la lesione al bicipite femorale che lo ha tenuto ai box fino ad ottobre, quando la formazione capitolina (nonostante i tanti infortuni) aveva già trovato un suo assetto. Da novembre in poi Under ha giocato dall'inizio soltanto contro il Verona e nell'ultima gara del girone di Europa League. Troppo poco per un giocatore che non vuole rischiare di perdere il treno per l'Europeo.

MILAN SU UNDER - Quando la Roma si è tuffata su Politano per rimpiazzare Zaniolo (in questa stagione titolare a destra proprio nel ruolo di Under), il calciatore turco è entrato nell'ordine di idee di lasciare la Roma. E qui si inserisce il Milan... Il classe '97, ala destra di piede sinistro, rappresenta il profilo tecnico che cercano i rossoneri, che come già sottolineato avevano inizialmente pensato all'attaccante dell'Inter. Under, pur non giocando sempre titolare, ha segnato 15 gol in giallorosso, segno che le qualità tecniche non gli mancano, così come il tiro e la velocità. I contatti sono stati portati avanti sottotraccia e sono proseguiti nelle ultime ore: il giocatore piace alla dirigenza del Diavolo e il ragazzo ha già dato la sua disponibilità, ora serve l'intesa con il club giallorosso, vero nodo della situazione.

SUSO E' LA CHIAVE? - Il Milan è intenzionato a lasciar partire Suso, alla ricerca di una plusvalenza per un giocatore che al momento non è più una prima scelta nel modulo di Stefano Pioli. Samu Castillejo ha sopravanzato il connazionale nell'attuale 4-4-2 e il Diavolo non può permettersi di tenere in panchina un giocatore che guadagna sei milioni lordi. La Roma ha pensato allo spagnolo nella scorsa estate e dopo l'infortunio di Zaniolo, salvo poi optare per Politano. Se partisse Under i giallorossi avrebbero bisogno di un ulteriore rinforzo e il Milan, com'è chiaro, sta lavorando per inserire Suso nell'operazione. I rossoneri fanno sul serio e la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo, soprattutto se la Roma accettasse di prendere l'andaluso.