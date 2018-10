Il Milan gioca bene e vince: ora Gattuso è soddisfatto, ma aspetta ancora il vero Calhanoglu

È un Rino Gattuso molto soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti domenica scorsa dopo il successo casalingo contro il Chievo: grazie ad una doppietta di Higuain e alla rete di Bonaventura, il Milan ha infatti portato a casa la terza vittoria di fila in sette giorni tra Serie A ed Europa League.

L’ANALISI DI RINO - Nel post-partita, il tecnico milanista ha dichiarato: “Fatta eccezione per la gara con l’Olympiacos dove tecnicamente non abbiamo giocato bene, per il resto nelle altre partite c’erano mancati solo i punti. Abbiamo sempre espresso un buon calcio e anche se da 13 partite incassiamo gol firmerei per terminare tutte le partite 3-1 giocando così. Siamo una squadra a cui piace più giocare che difendere”. Gattuso non può che essere soddisfatto della sua squadra che ora gioca bene e vince, ma sa perfettamente che ci sono ancora diverse cose da migliorare, in primis la fase difensiva.

FIDUCIA IN HAKAN - Rino spera poi di ritrovare presto il vero Hakan Calhanoglu, cioè il rossonero che sta facendo più fatica in questo avvio di stagione. Il turco non riesce a brillare come i suoi compagni di reparto Suso e Higuain, ma il Milan ha bisogno anche di lui se vuole puntare ai primi quattro posti: “Ora ci manca solo Calhanoglu che non sta attraversando un momento brillantissimo” è il pensiero di Gattuso che continua comunque a dargli fiducia perché solo giocando con continuità Calhanoglu può ritrovare la forma migliore.