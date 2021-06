Il Milan guarda oltre Calhanoglu: tutti i nomi per la trequarti

La dirigenza del Milan è ormai stanca di aspettare Hakan Calhanoglu. Ecco allora che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando un trequartista che dia certezze al ruolo in vista della prossima stagione. Perso Rodrigo De Paul finito all’Atletico Madrid di Diego Simeone, i rossoneri cercano ora altri prospetti. Il Milan aveva mostrato interesse per De Paul, e aveva anche avanzato una proposta all’Udinese. Le richieste del club friulano erano eccessive, e allora il Diavolo ha mollato il colpo.

GLI OBIETTIVI DI MERCATO PER LA TREQUARTI

In questo momento il primo nome sul taccuino della dirigenza è quello di Amine Adli del Tolosa. Classe 2000, francese con talento, il Milan vuole prenderlo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa, e giocata in Ligue 2, Adli ha collezionato fra campionato e coppe 8 gol e 8 assist in 36 presenze. Difficilmente però verrebbe al Milan per fare il titolare, e quindi la dirigenza oltre lui, segue altri giocatori. Josip Ilicic, Papu Gomez e Hakim Ziyech sono i principali obiettivi qualora appunto Calhanoglu lasciasse il Milan. La dirigenza non vuole aspettare ancora molto per avere una risposta definitiva dal turco, perché fra soli 20 giorni, l’8 luglio, iniziano i lavori in vista della nuova stagione (chi ha partecipato all’Europeo godrà qualche giorno di vacanze extra). La decisione finale, né da parte di Calhanoglu e né da parte del Milan, non è stata ancora presa, ma il tempo stringe. L’importante offerta economica ricevuta dal club qatariota Al Duhail, non soddisfa in pieno il turco dal punto di vista tecnico, ed ecco che allora il Diavolo spera di poter rinnovare il contratto. Difficilmente arriveranno per lui importanti offerte da squadre europee dato il pessimo Euro 2020 che sta disputando. Poi c’è il discorso aperto con il Real Madrid per Brahim Diaz. Lo spagnolo vorrebbe rimanere in rossonero almeno un altro anno per maturare ancora e avere più opportunità di giocare. Maldini sta lavorando con la dirigenza dei Blancos per accontentarlo.