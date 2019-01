Il Milan riagguanta il 4° posto: Bakayoko mostruoso, Gigio salva tutto. Ma che lampi di classe da Paquetà

Le voci di mercato, l’addio di Higuain e qualche infortunio di troppo (oltre tre squalifiche), hanno condizionato il Milan alla vigilia della sfida contro il Genoa. E infatti il primo tempo dei rossoneri non è stato positivo, e solo un enorme Donnarumma ha tenuto la sfida sullo 0-0. Al 45’ però il primo vero squillo dei rossoneri con un sinistro al volo di Paquetà che si è stampato sul palo. Nella ripresa invece il cambio di marcia con la rete di Borini prima, e Suso poi, hanno steso il Grifone e portato la formazione di Gattuso, sostituito da Luigi Riccio, al quarto posto.

Non si è sentita la mancanza del Pipita, anzi, le statistiche dicono che il Milan senza di lui non ha mai perso in 5 occasioni. E anche oggi Cutrone ha lottato in area genoana, fornendo un assist prezioso per il 2-0 di Suso nel finale. Higuain è un campione ma l’atteggiamento delle ultime settimane è da condannare.

Tra i più positivi c’è sicuramente Bakayoko, ormai una certezza nel centrocampo milanista. Il francese, in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto, sta giganteggiando in mediana ormai da tre mesi abbondanti dopo un avvio difficile. Il Bakayoko di oggi è un giocatore da riscattare ad occhi chiusi, considerando i prezzi folli che girano sul mercato internazionale.

Partita più che positiva per Lucas Paquetà, al di là dei numeri da brasiliano vero. E’ sempre stato al centro del gioco, sintomo che i nuovi compagni di squadra si affidano a lui perché lo reputano uno dei leader tecnici del gruppo. Ha sfiorato il gol in un paio di occasioni ma l’appuntamento con la rete è solamente rimandato per un atleta con queste qualità.

Il rientro di Andrea Conti è l'altra nota lieta per Gattuso, perchè in due partite ha già sfornato due assist vincenti, tra l'altro entrambi nello stesso stadio, a distanza di otto giorni. Menzione speciale per Donnarumma, dopo la crisi dell’anno scorso, dovuta alle pressioni del rinnovo, oggi gioca sereno ed è determinante. Contro il Genoa almeno quattro interventi decisivi. Questo è il vero Gigio.