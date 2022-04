Il Milan si aggrappa a Giroud, l'uomo con San Siro nel cuore

MilanNews.it

In crisi di gioco e a digiuno dai gol, il Milan arriva alla gara di stasera contro il Genoa con la necessità di ritrovare la via della rete. Per farlo Pioli si affida all'uomo delle partite decisive Olivier Giroud, soprattutto dopo il nuovo stop che terrà Zlatan Ibrahimovic lontano dal campo almeno per altri dieci giorni. Il francese ha già dimostrato di avere feeling con le gare che contano e con il prato di San Siro.

L'amore tra Giroud e San Siro

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, San Siro è un po' il giardino di casa di Giroud fin dalla sua prima partita contro il Cagliari ad agosto in cui segnò una doppietta. Degli 8 gol realizzati in questo campionato, infatti, 7 sono arrivati sul prato del Meazza. Non tutti in casa, dal punto di vista statistico, perché l'uno-due con cui il bomber francese ribalta il Derby arriva quando San Siro è a maggioranza nerazzurro. Ma poco cambia, Giroud si prende spesso la scena quando è illuminato dai riflettori della Scala del Calcio. L'unico gol arrivato lontano da Milano è stato quello di Napoli, comunque importantissimo. Già, perché l'altra caratteristica del numero 9 è quella di segnare quando più conta: nel derby, al Maradona, negli ottavi di coppa proprio contro quel Genoa che stasera arriva a San Siro.

Il gol lo fa la squadra

Le ultime prestazioni del Milan, condite da ben pochi gol di cui quasi nessuno degli attaccanti, hanno catapultato Giroud nell'occhio del ciclone. Ma Stefano Pioli ha voluto allargare il discorso in conferenza stampa e allo stesso tempo difendere la sua punta: "Se non segniamo più le responsabilità non sono soltano degli attaccanti ma della squadra intera. Bisogna essere tutti più precisi". Già, perchè l'attaccante francese il suo lo fa sempre come dimostra la grande partita di sacrificio fatta contro Bremer, che ha battutto quasi sempre nei duelli aerei. Quello che manca è l'apporto dietro alla punta, chi raccoglie le sue sponde e chi lo serve in area di rigore. Per questo motivo Pioli questa sera si affiderà alle geometrie di Bennacer in mezzo al campo e alla fisicità di Kessie sulla trequarti.