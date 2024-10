Il presidente Scaroni in Lega: “Bologna-Milan? O si gioca a porte chiuse o si gioca da un’altra parte”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, nel momento del suo arrivo in Lega Calcio a Milano per l'odierna Assemblea, ha commentato la questione legata a Bologna-Milan. Nella serata di ieri il sindaco di Bologna ha disposto la sospensione del match, ma in questo momento il primo cittadino è in riunione col prefetto per capire se esiste la possibilità di giocare la sfida a porte chiuse, altrimenti la Lega percorrerà la strada dello spostamento in altra sede.

"Non ne so molto, non mi sono occupato del tema. Ma penso che o si gioca a porte chiuse, o si gioca da un'altra parte. L'ipotesi che non si giochi francamente... Ieri sera abbiamo avuto notizia dell'ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale possa essere la soluzione", le parole del numero uno rossonero.