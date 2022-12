Il punto ad una settimana dalla gara di Salerno: indisponibili, recuperi, diffidati e prime idee di formazione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Manca solamente una settimana all'inizio della ripresa del campionato, che vedrà il Milan aprire il sedicesimo turno di Serie A a Salerno contro la Salernitana di Davide Nicola alle 12.30. Ricordiamo che il match sarà visibile su DAZN e Sky Sport, oltre alla diretta testuale che, come di consueto, la redazione di MilanNews.it vi offrirà. I rossoneri ripartono da dove nella passata stagione hanno portato a casa solamente un punto, grazie ad una perla dalla distanza di Ante Rebic. Questa volta il Milan dovrà rispondere ad una prima parte ci campionato straordinaria da parte del Napoli di Spalletti, primo a otto punti dal Diavolo.



Quanti infortuni

Diverse defezioni per la squadra di Pioli, che non potrà portare con sé a Salerno. A partire da Mike Maignan: il problema al polpaccio che si porta dietro da ormai tre mesi non è ancora guarito del tutto, per questo tra due settimane svolgerà altri esami strumentali per fare un punto della situazione. Out ancora Alessandro Florenzi, che vede però la luce in fondo al tunnel: il terzino destro ex Roma è sempre più vicino al rientro. Per fine gennaio, o inizio febbraio, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Continua il periodo buio di Divock Origi, che sembra ripercorrere quella che è stata la prima parte di stagione della scorsa annata di Giroud: molti problemi di natura fisica e poca continuità. Pioli comunque vuole affidarsi a lui nella seconda parte. Ancora da valutare le condizioni di Messias, Krunic e Kjaer, che faranno di tutto per esserci alla ripresa. Ibrahimovic, invece, continua il suo percorso individuale.

Recuperi

Ci sono notizie positive anche per quanto riguardi i recuperi. Pioli potrà tornare a fare affidamento su Saelemaekers, che ha smaltito ormai il problema al collaterale. E' tornato ad allenarsi in gruppo anche Davide Calabria, che si gioca una maglia da titolare con Pierre Kalulu nel ruolo di terzino destro: l'allenatore rossonero scioglierà questo dubbio a pochi giorni dal match, valutando più attentamente le condizioni del capitano.



Idee di formazione

In attesa della gara del 31 dicembre contro il PSV, si può già fare qualche ipotesi sulle possibili scelte di formazione di mister Pioli. Scelta obbligata in porta, con Tatarusanu tra i pali. Theo Hernandez sulla sinistra, nonostante arrivi a Milanello cinque giorni prima del match di Salerno. Coppia di centrali composta da Tomori e Kalulu, con a destra Calabria favorito. In mezzo al campo ritroviamo Bennacer e il diffidato Tonali, mentre la trequarti composta da Saelemaekers e Leao sugli esterni, mentre ci potrà essere un ballottoggio nel ruolo di trequarti: uno tra Adli, Diaz e De Ketelaere, con il belga che potrebbe giocarsi il posto da titolare con Rebic nel ruolo di centravanti qualora Giroud dovesse riposare.