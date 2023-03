Il punto infermeria verso la prima col Napoli: Kalulu costringe Pioli a cambiare, Messias da valutare, tegola Ibra

Problema Kalulu Gli esami effettuati lunedì dal difensore francese hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro e un nuovo controllo strumentale verrà effettuato tra una settimana; ciò che è certo, comunque, è che Kalulu salterà sicuramente Napoli e Empoli di campionato e molto probabilmente anche l'andata di Champions contro i partenopei. Con l'assenza del numero 20, il ruolo di terzino destro sarà sicuramente ricoperto da Davide Calabria con il recuperato Florenzi come prima alternativa, mentre i tre centrali rimasti (Tomori, Thiaw e Kjaer) si giocheranno i due posti disponibili con l'inglese favorito per essere affiancato da uno degli altri due.

Terminata la sosta per le nazionali, l'ultima della stagione 2022-2023, Pioli riaccoglie oggi a Milanello il gruppo squadra al completo, unendo ai 13 rimasti a Milano e dintorni nelle ultime due settimane ai 16 calciatori convocati dalle rispettive selezioni; tra di loro, però, non ci saranno due rossoneri tornati malconci dai propri Paesi e non figurerà ancora l'infortunato Messias.

Si ferma Ibra

Nuovo stop per l'attaccante svedese, che era tornato infortunato dagli impegni con la nazionale. Si pensava che potesse essere un problema di poco conto, invece gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia destra. Verrà valutato settimana per settimana. Ibra salterà quindi la sfida di domenica sera contro il Napoli: Zlatan dovrebbe rimanere out almeno due settimane.

Due possibili recuperi

Nell'allenamento mattutino di ieri a Milanello Junior Messias ha svolto un lavoro personalizzato; per l'esterno si punta ad un recupero abbastanza rapido. Il brasiliano, assente dal secondo tempo contro il Tottenham al ritorno, punta a rientrare per la sfida di andata contro il Napoli in Champions League: le valutazioni saranno fatte giorno per giorno.