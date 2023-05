In attesa di Leao e Maignan, undici rinnovi in poco più di un anno: il progetto di Maldini e Massara getta le fondamenta

MilanNews.it

Se lato campo e competizioni sono giorni tesi e di massima concentrazione, lato rinnovi invece la situazione è, finalmente, molto più leggera. Non può essere altrimenti, visto che la prossima settimana il Milan annuncerà il rinnovo di Rafael Leao fino al 30 giugno 2028.

Le volontà del giocatore e del club sembravano chiare da tempo, ma tra il dire ed il fare c'erano di mezzo situazioni più che complicate; dalla questione Sporting, con il Lille di mezzo, alla questione procura non perfettamente chiara tra Dimvula ed il superagente Jorge Mendes.

Eppure il Milan, in tutte le sue figure, è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Leao si è sempre detto grato nei confronti di mister Pioli: "Pioli è la persona che mi ha fatto diventare il giocatore che sono oggi. Ha avuto pazienza, mi ha preso la mano come un figlio. Devo ringraziare lui e anche i direttori Massara e Maldini che mi hanno fatto diventare il giocatore che sono oggi. Qua al Milan sono a casa e sono molto contento di essere qua”, le parole del portoghese dopo Napoli-Milan 1-1.

Maldini e Massara hanno convinto il numero 17 lato sportivo, con il progetto rossonero in continua crescita negli anni, ed economico, con un'offerta da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus (con la clausola rescissoria che sale a 175 milioni di euro) per i prossimi 5 anni.

E infine Giorgio Furlani, alla sua prima vera e propria sfida da quando ricopre la carica di AD del Milan: l'esperto manager milanese, per lui un lungo passato in Elliott, è riuscito a "smuovere" la questione tra Lille e Sporting per il pagamento della multa e risolvere così l'ultima questione che bloccava il rinnovo di Leao.

Tutti i pesi massimi nel Milan, nei propri ruoli e nelle proprie mansioni, si sono mossi e hanno lavorato per arrivare ad un accordo che porta grande soddisfazione a tutti, dai tifosi al club, che continua così a rendere solide, solidissime, le fondamenta del progetto sportivo iniziato da Maldini e Massara ormai quattro anni. Quello di Leao, a cui seguirà Maignan durante l'estate (qui la nostra anticipazione), è solo l'ultimo di una lunga serie: il duo dirigenziale infatti è riuscito a legare al progetto rossonero undici pedine nel giro di poco più di un anno, da Gabbia e Pobega a Krunic, fino al rinnovo di Pioli, passando anche per pesi massimi come Theo, Tonali, Bennacer, Kalulu, Tomori. E senza dimenticare, ovviamente, pedine d'esperienza come Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

Crescono i ricavi del Milan, sempre più dentro un percorso virtuoso e sostenibile, e di conseguenza crescono anche gli investimenti per trattenere in rosa tutte le pedine considerate fondamentali per un futuro calcistico di successo. Dopo un inizio che poteva sembrare complicato per diverse situazioni esce fuori una grande verità: chi vuole rimanere al Milan lo fa, senza tanti giri di parole. Di seguito una cronistoria dei rinnovi degli ultimi 14 mesi.

AFFARI FATTI

3 febbraio 2022 - Matteo Gabbia - 30 giugno 2026

11 febbraio 2022 - Theo Hernandez - 30 giugno 2026

18 luglio 2022 - Zlatan Ibrahimovic - 30 giugno 2023

5 agosto 2022 - Tommaso Pobega - 30 giugno 2027

12 agosto 2022 - Fikayo Tomori - 30 giugno 2027

8 settembre 2022 - Rade Krunic - 30 giugno 2025

9 settembre 2022 - Sandro Tonali - 30 giugno 2027

31 ottobre 2022 - Stefano Pioli - 30 giugno 2025

10 novembre 2022 - Pierre Kalulu - 30 giugno 2027

12 gennaio 2023 - Ismael Bennacer - 30 giugno 2027

19 aprile 2023 - Olivier Giroud - 30 giugno 2024

IN ARRIVO

Rafael Leao - 30 giugno 2028

Mike Maignan - 30 giugno 2028