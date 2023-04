MN - Milan-Maignan, avviate le discussioni per blindare Mike: il punto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non servivano le ultime prestazioni di Mike Maignan per convincere il Milan ad avviare le trattative per il rinnovo di contratto del proprio portiere. Già qualche settimana fa vi avevamo parlato dell’intenzione, da parte di Paolo Maldini e Ricky Massara, di mettere sotto chiave il portierone francese e le ultime prestazioni in Champions League non hanno fatto altro che logorare gli avversari. Per info recarsi in Strada Statale Domitiana, km 35, Castelvolturno (Napoli) e chiedere di Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia.

Tutto il Milan sa bene quanto Maignan sia forte, tanto è vero che viene considerato il portiere più forte in circolazione e c’è la ferma volontà, di entrambe le parti, di proseguire il cammino insieme. Ecco perché Maldini e Massara stanno già preparando la nuova proposta contrattuale da sottoporre a Maignan, con un importante adeguamento dello stipendio, che attualmente si assesta sui 2.8 milioni. L’accordo potrà essere trovato al termine della stagione sportiva, ma per renderlo effettivo fino al 30 giugno 2028 dovrà essere depositato dopo il 1° luglio, poiché l’ordinamento giuridico del calcio non consente di avere contratti validi oltre i cinque anni. In sostanza, se firmasse domani, potrebbe farlo solo fino al 30 giugno 2027 visto che l’attuale contratto scade il 30 giugno 2026.

Maignan al Milan e a Milano sta benissimo, si è radicato alla grande dentro il tessuto sociale della città e anch in quello tecnico del Milan. Sa bene di essere un giocatore fondamentale, un leader assoluto che si è preso la sua leadership con molti fatti e poche, pochissime parole. E la volontà è quella di continuare a volare alto, come le aquile sanno fare, con la maglia numero 16 del Milan sulle spalle.