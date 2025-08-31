live mn Calciomercato Milan | Rabiot in chiusura. a rischio Gimenez-Dovbyk

vedi letture

Calciomercato Milan del 31 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

21.24 - SI COMPLICA ANCHE GOMEZ

Pessimismo sul buon esito della trattativa che dovrebbe portare Joe Gomez al Milan. A dare novità in merito The Athletic che fa sapere che allo stato attuale delle cose difficilmente il difensore inglese lascerà il Liverpool. Ricordiamo che nella sfida di oggi pomeriggio contro l'Arsenal si è infortunato il difensore dei reds, Ibrahima Konaté e al suo posto è entrato proprio Gomez. Se le condizioni di salute del difensore francese dovessero risultare negative negli esami di domani, ecco che il Liverpool potrebbe non liberare il classe 1997.



21.10 - SI COMPLICA DOVBYK-GIMENEZ

Arrivano notizie poco rassicuranti sullo scambio Dovbyk-Gimenez. La trattativa sarebbe a un punto dal saltare, non si riesce a trovare un accordo che vada bene a tutte le parti.

21.00 - RABIOT IN CHIUSURA

Ulteriori conferme sulla trattativa che sta portando Adrien Rabiot che arrivano alla redazione di MilanNews.it. Il centrocampista è pronto a firmare un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 12 milioni, bonus inclusi. Una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%.

20:26 | GIMENEZ-DOVBYK NON SEMPLICE

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la trattativa per portare Artem Dovbyk al Milan e Santiago Gimenez alla Roma resta aperta, ma è tutt’altro che semplice a causa della differenza di vedute tra le due società. Il club rossonero, infatti, propone uno scambio di prestiti, mentre i giallorossi preferirebbero inserire il diritto di riscatto sul cartellino del centravanti ucraino.

19:58 | OFFERTA PER RABIOT

Matteo Moretto, esperto di mercato, aggiunge un particolare interessante su X all'indiscrezione lanciata da Fabrizio Romano sull'offerta ufficiale del Milan da 10 milioni di euro per Adrien Rabiot: "Offerta ufficiale del Milan al Marsiglia per Adrien Rabiot intorno ai 10 milioni di euro bonus compresi. Parti vicine".

19:50 | VOCI DALLA PREMIER PER GIMENEZ

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Santiago Gimenez avrebbe una proposta dall'Inghilterra. Per questo motivo, non è detto che vada alla Roma all'interno dell'eventuale scambio di prestiti con Artem Dovbyk.

19:46 | AUMENTA LA FIDUCIA PER RABIOT

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, aumenta la fiducia per Adrien Rabiot al Milan: ci sono segnali che l’intesa può essere raggiunta.

19:32 | CONFERME SU CHUKWUEZE

Trova conferme quanto riportato dall'Inghilterra: Samuel Chukwueze è in volo per Londra, dove domani svolgerà le visite mediche con il Fulham. Lo apprende la redazione di MilanNews.it.

19:24 | PARTITO CHUKWUEZE?

Secondo quanto riportato da Peter Rutzler, giornalista inglese per il Times, Samuel Chukwueze è in viaggio per Londra e dovrebbe sostenere le visite mediche domani con il Fulham, prima di ufficializzare il prestito dal Milan. "Gli accordi - precisa il giornalista - non sono ancora conclusi, il che è importante da notare, ma stanno andando avanti".

19:13 | BRUTTE NEWS DA LIVERPOOL

Arriva una brutta notizia per il calciomercato del Milan. Durante Liverpool-Arsenal, si è infortunato Ibrahima Konaté, difensore centrale titolare del Liverpool; al suo posto è entrato Joe Gomez, obiettivo di mercato dei rossoneri. Se le condizioni di salute del difensore francese dovessero risultare negative negli esami di domani, ecco che il Liverpool potrebbe non liberare il classe 1997 inglese.

19:00 | LA SCELTA DI GIMENEZ

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, non è assolutamente detto che Santiago Gimenez vada alla Roma. Certo, l'ipotesi di uno scambio di prestiti con Artem Dovbyk è viva e aperta, ma ciò che filtra dall'entourage del messicano è chiaro: sarà il giocatore a scegliere dove andare. E non per forza la sua destinazione sarà la Capitale.

19:00 | COLLOQUI FRUTTUOSI PER RABIOT

Secondo quanto riportato da L'Equipe, in questo fine settimana, l'entourage del Marsiglia ha avuto colloqui con diversi club per Adrien Rabiot, tra cui il Milan, allenato da Massimiliano Allegri: "Sembra - scrivono i francesi - che i colloqui siano stati piuttosto fruttuosi, poiché il Marsiglia ora si aspetta colloqui concreti con il club lombardo e un'offerta ufficiale per Rabiot. L'OM ha fissato il prezzo di acquisto a 15 milioni di euro, sapendo che il giocatore, che aveva ottenuto significativi aumenti di stipendio al suo arrivo, riceverà un incentivo al trasferimento. Nel frattempo, il Milan ha svincolato un centrocampista questa domenica: Yunus Musah è stato ceduto in prestito all'Atalanta".

18:48 | PASSI IN AVANTI PER JOE GOMEZ

Orazio Accomando, esperto di mercato di SportMediaset, si è così espresso su X sulla trattativa Joe Gomez: "Ulteriori passi avanti per l'acquisto di Joe Gomez. Il difensore ha già detto si. Contratto di quattro anni a 3 milioni di euro più bonus, meno rispetto a quanto percepisce a Liverpool, ma con contratto più lungo. Si lavora all'intesa con i Reds sui 15 milioni di euro, ma trattativa ben avviata".

17:13 | GIMENEZ APRE ALL'ADDIO AL MILAN

Secondo quanto appreso dalla redaizone di MilanNews.it, la situazione nelle riflessioni di Santiago Gimenez è cambiata rispetto agli ultimi giorni e alle ultime settimane; da quanto si apprende, ora il trasferimento del messicano alla Roma è possibile, considerando soprattutto il fatto che Artem Dovbyk ha già dato l'ok al Milan.

15.50 | LOVRIC IDEA MILAN

Il noto giornalista Giuseppe Longari scrive così sul proprio account "X": "Dopo l'uscita di Musah, che è andato ormai all'Atalanta il Milan accelera per un nuovo centrocampista. Oltre alle candidature già note, i rossonero valutano anche Sandi Lovric dell'Udinese".

15.12 | MILAN, PROPOSTO IL CENTROCAMPISTA SOUMARE'

Le ultime sul calciomercato in entrata del Milan, direttamente da Gianluca Di Marzio: "Il Milan continua a lavorare per provare a prendere Adrien Rabiot. Ai rossoneri, nel frattempo, è stato proposto Boubakary Soumaré, centrocampista classe 1999 del Leicester, cresciuto nel settore giovanile del PSG. Soumaré ha indossato anche la maglia del Siviglia in 34 occasioni e quella del Lille in 112, e resta un'opzione per il centrocampo rossonero".

15.00 | MUSAH-ATALANTA, E' FATTA

Moretto annuncia: "È fatta per Yunus Musah all’Atalanta. Confermati i dettagli dell’operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto, prima di trasferirsi a Bergamo, il centrocampista rinnoverà il contratto con il club rossonero".

14.50 | IL MILAN A CACCIA DI UN NUOVO TERZINO DESTRO

Matteo Moretto, giornalista, racconta le ultime notizie in casa Milan: "Jimenez è in partenza per l'Inghilterra, direzione Bournemouth. L'operazione come abbiamo detto sarà un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio a determinate condizioni abbastanza semplici. Il Milan però vorrebbe trovare un sostituto dello spagnolo, un giocatore in prestito e quindi un nuovo terzino destro".

12:24 | EMBOLO E MITROVIC RESTANO UNA SOLUZIONE PER L'ATTACCO

Artem Dovbyk è la prima scelta, ma nel frattempo Breel Donald Embolo del Monaco e Aleksandar Mitrovic dell'Al-Hilal restano soluzione valide sulle quali il Milan starebbe ragionando per sistemare il reparto offensivo di Max Allegri.

11:20 | PRIMA OFFERTA DEL MILAN PER JOE GOMEZ

Il Milan ha contattato il Liverpool presentandogli una prima offerta per il difensore classe 1997 Joe Gomez. Riporta il collega Fabrizio Romano che il Diavolo starebbe cercando di portare in Serie A l'inglese a titolo definitivo.

10:24 | MUSAH-ATALANTA: SI CHIUDE OGGI

In giornata ci sarà la chiusura per il trasferimento di Musah all'Atalanta di Ivan Juric. Il Milan ha raggiunto un accordo con la Dea sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 25 milioni di euro.

10:12 | IL MILAN HA CHIAMATO IL MARSIGLIA PER RABIOT

Nella notte il Milan ha compiuto un primo approccio concreto per Adrien Rabiot contattando il Marsiglia. Il club francese chiede 15 milioni per far partire il centrocampista francese. Trattativa non semplice che entra nel vivo.

9:24 | JIMENEZ-BOURNEMOUTH: LE CIFRE

Le cifre dell'operazione Jimenez: prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 18,5 che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze, 15 come anticipato da MilanNews.it.

8:12 | JIMENEZ AL BOURNEMOUTH

Milan e Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alex Jimenez in Premier League: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Real Madrid mantiene sul ragazzo una clausola di recompra.

8:00 | GOMEZ LA PRIMA SCELTA PER LA DIFESA

Saltata la pista Manuel Akanji, il Milan vedrebbe in Joe Gomez del Liverpool l'opzione numero uno per andare a rinforzare e sistemare la difesa. Prima di lasciarlo andare, però, i Reds vorrebbero chiudere per il sostituto, Marc Guehi del Crystal Palace.