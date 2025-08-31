MN - Rabiot al Milan, siamo in chiusura. Allegri pronto a riabbracciare il francese

Ulteriori conferme sulla trattativa che sta portando Adrien Rabiot che arrivano alla redazione di MilanNews.it. Il centrocampista è pronto a firmare un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi. Una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%.