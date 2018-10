Inter-Milan, da Biraghi a Barella: il derby si gioca anche sul mercato

A soli 21 anni, Nicolò Barella, stella del Cagliari, ha già dimostrato di meritare una grande platea. Il giovane centrocampista si è messo in bella mostra in Polonia con la maglia della Nazionale, attirando su di sé l’interesse delle big europee. La vetrina azzurra, dunque, ha dato ancora più visibilità al gioiellino rossoblù, per il quale Milan e Inter sgomitano dalla scorsa estate.

CONCORRENZA - Barella, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, gode di uno sponsor d’eccezione come Radja Nainggolan (entrambi sono assistiti da Alessandro Beltrami), ma Leonardo non ha certo intenzione di mollare. Di recente - riferisce la rosea - il direttore tecnico rossonero, ha preso informazioni, intenzionato a fare il suo gioco in vista del mercato estivo. A gennaio, infatti, difficilmente il Cagliari si priverà del ragazzo, seguito anche da alcune squadre europee (come l’Arsenal, ad esempio). Per quanto riguarda il costo, 40 milioni potrebbero non bastare più.

BIRAGHI - Altro giro, altro obiettivo in comune. Si tratta di Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina e della Nazionale italiana. A luglio i rossoneri si erano fatti avanti con la società viola, mettendo nel conto la cessione di Rodríguez, ma l’avvento di Elliott mutò le strategie. Biraghi, però, è rimasto nei radar milanisti nell’ottica di nuovi cambi su quella fascia. Gattuso, tra l’altro, è il suo sponsor principale. Anche l’Inter ha messo il calcatore nel mirino ed è pronta a dare battaglia.